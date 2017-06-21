Президент РФ Владимир Путин на встрече с классными руководителями выпускных классов поделился своей историей о том, как решил пойти в разведку.

Путин рассказал, что принял решение стать разведчиком еще в школе и однажды пришел в приемную КГБ СССР, чтобы выяснить, как туда попасть. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я просто пошел в приемную КГБ СССР с улицы, у меня же рабочая семья, связей не было. Куда мне идти? Я пошел прямо в приемную», — вспоминает Владимир Путин. В приемной ему сказали, что для начала нужно окончить вуз и получить юридическое образование. С тех пор Путин бросил занятия физикой, химией и математикой и начал подготовку к поступлению на юрфак.

По словам Путина, сначала он хотел стать летчиком, но когда пришел в летное училище и представил, как будет складываться его жизнь, то передумал, поняв, что ему это будет неинтересно.