В 95-летие одного из самых секретных подразделений отечественных спецслужб — нелегальной разведки Службы внешней разведки (СВР) России состоится премьера документального фильма «Под кодовым именем «Анита».

Как рассказали в пресс-службе службы, фильм повествует о жизни легендарной российской разведчицы Гоар Вартанян, имевшей оперативный псевдоним «Анита», с ней беседует директор СВР Сергей Нарышкин.

Гоар Вартанян беседует с главой СВР о прошлом, настоящем и будущем нелегальной разведки, о любви и верности профессиональному долгу, вспоминает о супруге, Герое Советского Союза Геворке Вартаняне, с кем они оба стали уникальной в истории отечественных спецслужб парой разведчиков-нелегалов. В фильме есть и архивные кадры интервью самого Геворка Вартяняна, ушедшего из жизни пять лет назад.

Автор сценария фильма — Людмила Романенко, режиссер-постановщик — Андрей Куренков, премьера фильма пройдет на телеканале «Россия 1» в 00:30 мск 25 июня.