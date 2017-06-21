Владимир Путин принес соболезнования родным и близким разведчика Юрия Дроздова, скончавшегося на 92-м году жизни в среду. Президент России назвал невосполнимой утратой кончину бывшего начальника отечественной нелегальной разведки, ветерана Великой Отечественной войны, генерал-майора в отставке. Текст телеграммы размещен на официальном сайте Кремля.

«Кончина Юрия Ивановича — большая, невосполнимая утрата для его близких, коллег, друзей, для всех, кто знал и ценил этого замечательного человека и настоящего патриота», — говорится в соболезновании.

Дроздов посвятил себя служению Родине и укреплению национальной безопасности страны, подчеркнул Путин. Глава государства отметил, что разведчик был участником блестящих операций, по праву считающихся гордостью отечественной внешней разведки, и принадлежал к героическому поколению фронтовиков.

Путин назвал Дроздова великолепным профессионалом, передает РЕН ТВ.

Юрий Дроздов родился 19 сентября 1925 года в Минске. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1956 году Дроздов окончил Военный институт иностранных языков, был переведен в Комитет государственной безопасности (КГБ). Дроздова назначили начальником нелегальной разведки в 1979 году, и он возглавлял ее вплоть до ухода в отставку в 1991 году.

Дроздов принимал непосредственное участие во многих операциях ведомства, в том числе в обмене разведчика Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса.

Также Дроздов был инициатором создания и руководителем знаменитого разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки, которое было предназначено для проведения операций за границей в «особый период», — «Вымпела».