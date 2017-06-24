Премьер-министр Японии Синдзо Абэ примет меры по ускорению процесса подписания договора о свободной торговле с Евросоюзом. Об этом Абэ сообщил в субботу в рамках своего визита в город Кобе, где он посетил центр регенеративной медицины.

«Эта инициатива, которая поможет распространить зону свободной и справедливой торговли по всему миру. Я намерен приложить все усилия, чтобы ускорить заключительную стадию согласования с целью подписания окончательного соглашения», — цитирует главу правительства японское агентство Kyodo.

Ранее глава МИД Японии Фумио Кисида по телефону обсудил с европейским комиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрём подготовку к встрече Японии и ЕС в рамках саммита G20 в июле.