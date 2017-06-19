Японский премьер Синдзо Абэ сообщил, что имеется договоренность о планах его встречи с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20 в июле этого года. Политик отметил на пресс-конференции в понедельник, что ему хотелось бы провести плодотворную и прямую дискуссию.

«Есть соглашение о встрече на высшем уровне — с президентом Путиным — в середине июля на саммите G20», — добавил Абэ.

«Хотелось бы с опорой на прошлые достижения осуществить прямодушный обмен мнениями с президентом Путиным и провести дискуссии с учетом сформированных до этого момента отношений доверия», — приводит «РИА Новости» слова японского премьер-министра.

Абэ отметил, что важными темами станут визиты бывших японских жителей Южных Курил на могилы предков, совместная хозяйственная деятельность Японии и России в этом регионе и заключение мирного договора между двумя странами.

Саммит G20 запланирован на 7–8 июля в Гамбурге.