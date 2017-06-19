Состав японской делегации на ВЭФ-2017 будет расширен. Об этом сообщил посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки во время встречи в Москве с советником Президента РФ Антоном Кобяковым. Кроме того, японский дипломат добавил, что делегацию страны возглавит премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В ходе встречи политики обсудили взаимодействие России и Японии в контексте крупнейших международных многосторонних форумов экономической направленности, проводимых в России в 2017 и 2018 годах.

Помимо этого, Кодзуки и Кобяков обсудили мероприятия следующего перекрестного года России и Японии, в рамках которого рассматривается возможность более широкого участия японской стороны в работе Петербургского международного экономического форума 2018 года.

Подводя итоги встречи, российский представитель подчеркнул важность двустороннего взаимодействия и выразил надежду на то, что Япония продолжит принимать активное участие в различных многосторонних мероприятиях, проводимых на территории России.