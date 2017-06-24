Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области сообщила, что мусор с полигона «Кучино» в Балашихе, закрытого по требованию президента России Владимира Путина, вывезут менее чем за неделю.

Ведомство отмечает, что в «Кучино» привозили до 89% коммунальных отходов Москвы. Перераспределением отходов занимаются не только власти Москвы и области, но и профильные компании, сообщает «Лента.Ру».

Некоторые компании, между тем, назвали ситуацию коллапсом. Так, «Эко Строй Сервис» отменила заказы и вернула забитые мусором грузовики на базу. В министерстве экологии Подмосковье заявили, что ведется тщательное наблюдение за тем, чтобы компании не избавлялись от мусора в запрещенных местах.

Напомним, полигон «Кучино» был закрыт в пятницу утром по указу президента России Владимира Путина, к которому в ходе прямой линии обратились местные жители, которые пожаловались на свалку.