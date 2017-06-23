Порядка 4 млрд рублей может потребоваться на рекультивацию полигона твердых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе, заявил журналистам министр экологии Мособласти Александр Коган.

«По нашим оценкам, это будет стоить около 4 ммрд рублей. Это максимальная сумма, которая может быть. Окончательную сумму можно будет узнать после того, как будет подготовлен проект», - сказал Коган. По его словам, в близжайшее время будет определена проектно-сметная документация и перечень мероприятий, которые необходимо произвести.

Жители подмосковной Балашихи пожаловались к президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» на огромную мусорную свалку. Глава государства потребовал в кратчайшие сроки подготовить экспертизу и закрыть полигон.