Стало известно куда будет распределен мусор с полигона «Кучино» в Балашихе. Бытовые отходы будут свозить по четырем свалкам Подмосковья. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Он добавил, что около 800 мусоровозов, приезжавших в «Кучино», будут распределены по другим направлениям. «Мы очень хотели бы, чтобы Москва нашла альтернативную возможность, куда отвезти те отходы, которые вывозились сюда. Сюда возились до 90% московских отходов. Вот именно на этот полигон (Кучино)», - добавил он.

Министр отметил, что как только будет определен план мероприятий по содержанию полигона и до начала рекультивации, на него ежедневно будут вывозить грунт около двухсот машин.