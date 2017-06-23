Белый дом проводит анализ законопроекта о санкциях против России, так как опасается, что они не будут эффективны, заявил пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер.

По его словам, в администрации Трампа пока воздерживаются от комментариев относительно этого законопроекта. Этот документ, по словам Спайсера, должен быть тщательно проанализирован.

«Законопроект прошел сенат, сейчас Палата представителей рассматривает его. Прямо сейчас нечего комментировать здесь», — заявил Спайсер на брифинге для журналистов.

Отвечая на вопрос, какие именно опасения испытывает Белый дом, пресс-секретарь ответил, что вызывает вопросы то, как этот закон будет реализован и достигнет ли он своих целей.

Спайсер также заявил, что сам Трамп считает достаточными введенные ранее против России санкции, так как они показали свою эффективность.