Новые возможные санкции США в отношении России могут затронуть строительство газопровода «Северный поток – 2». Эти ограничения стоило бы обсудить с Евросоюзом, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком».

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу подчеркнул, что американцам следует обсудить введение санкций против РФ с представителями Евросоюза.

«Это чувствительный вопрос, поэтому его следует обсудить с нами», — цитирует Шефчовича агентство «РИА Новости».

Напомним, сенат США 15 июня завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России.