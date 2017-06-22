Основной целью санкций США в отношении российских нефтяных компаний является прежде всего «Роснефть», хотя ограничения могут применяться и ко всем компаниям по отдельности.

Вместе с этим наложение санкций США на все российские нефтяные компании вне зависимости от географии их работы нереализуемо, сообщает информагентство Bloomberg.

В случае дефолта венесуэльской госкомпании PdVSA существует вероятность, что «Роснефть» получит контроль над венесуэльской компанией Citgo

Согласно мнению специалистов, санкции против компаний «Лукойл» и «Газпром», навредят международным отношениям США. Компания «Лукойл» работает в Ираке, в то время как «Газпром» связан с Европой и Китаем.