Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва рассказал о деталях встречи с неким мужчиной, от которого он якобы получил взятку.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко продемонстрировал видеозапись, на которой якобы зафиксирована передача взятки.

Гужва подтвердил, что встречался с неким Антоном Филипковским. Мужчина предлагал ему взятку за снятие с сайта материала о конфликте депутата Дмитрия Линько с главой МВД Ильей Кивой. Журналист отказался от денег.

«Материал по Линько за деньги не сняли, все могут прочитать до сих пор материал на нашем сайте», — отметил Гужва.

Саму же ситуацию журналист назвал подставой.

Прокуратура Киева предъявила Игорю Гужве уведомление о подозрении в вымогательстве. Надзорное ведомство в субботу, 24 июня, обратится в суд и будет ходатайствовать об аресте журналиста.