Генеральная прокуратура Украина направит в суд ходатайство об аресте главного редактора «Страны.ua» Игоря Гужвы, подозреваемого в вымогательстве.

Глава надзорного ведомства Юрий Луценко отметил, что главред требовал от депутата Верховной рады 20 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов. По его словам, следствия располагает видео- и аудиодоказательствами вины журналиста.

«Думаю, прокуратура будет предлагать арест с возможностью внесения залога», — приводит слова Луценко РИА «Новости».

Генпрокурор подчеркнул, что дело против Гужвы не является преследованием свободы слова, а у главреда «Страны.ua» при обысках обнаружили 10 тысяч долларов — половину требуемой у депутата суммы.

Игорь Гужва был задержан накануне в Киеве. Член «Радикальной партии» Дмитрий Линько утверждает, что именно он стал жертвой вымогательства, в котором принимал непосредственное участие главред «Страны.ua».