Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании владельца интернет-издания Strana.ua («Страна») Игоря Гужвы.

Предприниматель задержан в Киеве по подозрению в получении взятки. Ранее ему принадлежал медиахолдинг «Вести».

По словам Луценко, он требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Cотрудники Службы безопасности Украины также провели обыск в столичном офисе редакции.