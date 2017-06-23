В vинистерстве внутренних дел Украины пообещали продолжить задержания представителей СМИ за «торговлю клеветой и неправдой» после ареста за взятку главреда издания «Старана.ua» Игоря Гужвы. Об этом заявил член коллегии МВД Украины, депутат парламента Антон Геращенко.

«Да, это борьба! Борьба со свободой безнаказанно лгать, за деньги распространять неправду и уничтожать собственную страну. Первый пошел! За ним пойдут и другие торговцы клеветой и неправдой», — написал парламентарий на свой странице в социальной сети Facebook.

По версии украинских правоохранителей, журналист получил $10 тыс. за неразмещение компромата на одного из украинских политиков. Сообщается, что в офисе онлайн-издания прошли обыски.

В апреле этого года Гужва сообщил о попытке сфабриковать против него уголовное дело из-за публикации в возглавляемом им издании критических материалов об украинской власти. Речь, в частности, идет о разговоре депутата Верховной рады Александра Онищенко, который проходит на Украине по статье «хищение госимущества в особо крупных размерах» и скрывается от следствия за границей. В опубликованном материале президент Порошенко и его приближенные обвиняются в коррупции.