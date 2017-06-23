Праздник петербургских выпускников «Алые паруса» открылся «молодежной программой» еще до старта главного шоу с участием звезд российской эстрады, намеченного на 22.00. Уже после восьми вечера на Дворцовой площади начали выступать творческие коллективы, победившие в открытом конкурсе (кастинге) молодежной программы «Алых парусов».

Среди них певцы, танцоры, актеры, в том числе из студии балета «Тодес» в Петербурге, вокального коллектива Music Life.CheRRy, танцевальных коллективов «Эксклюзив» и «Бит.Ком», молодежного театра «На Миллионной», коллектива «Петербургская ЛекSема» и др.

Последний коллектив примечателен еще и тем, что его участники — инвалиды по слуху. Их появление здесь решила отметить газета «Известия». Заместитель главного редактора издания Сергей Коротеев поднялся на сцену, чтобы наградить «Петербургскую ЛекSему» как одних из победителей молодежного конкурса-кастинга.

— Мне очень приятно вручить специальный приз газеты «Известия» группе «Петербургская ЛекSема» — коллективу, объединившему молодых талантливых людей. Вы показали и себе, и всем нам, что ваши возможности безграничны. <...> Специальный приз «Известий» мы вручаем в год векового юбилея газеты. Ее история начиналась здесь, на берегах Невы и тесно переплетена с историей страны.

Фото предоставлено коллективом «Петербургская ЛекSема» Участники Петербургской ЛекSемы» на «Алых Парусах»

— Идя на кастинг, мы, конечно, хотели пройти его и попасть на главную сцену одного из самых масштабных праздников нашего города, — поделилась с корреспондентом «Известий» руководитель коллектива Людмила Герман. — В душе мы очень надеялись, но головой понимали, что почти невозможно пройти сюда второй раз. Ведь мы и в прошлом году прошли такой же кастинг и удостоились чести выступить на Дворцовой площади. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. И мы рискнули. Увидеть нас снова в списке выступающих было очень неожиданно и крайне приятно! Радости нашей не было предела!

Она рассказала, что не у всех ребят из «Петербургской ЛекSемы» есть опыт выступлений на таких мероприятиях, не все из нынешнего состава выступали здесь и в прошлом году.

— Мандраж присутствует всегда. А на таком мероприятии он особенный. Но нужно взять себя в руки и выступить достойно, — добавила она. — Это большое достижение выступать наравне со слышащими. И мы уверены, что выпускники нас понимают. Потому что мы поем душой. А это главная связь со зрителем!

Коллектив Людмилы Герман исполнил на жестовом языке песню «Посвящение Петербургу».

«Петербургская ЛекSема» была создана в 2012 году. Все ее участники — инвалиды по слуху. Поначалу коллектив выступал исключительно в жанре «жестового пения», но постепенно также занялся постановкой танцевальных номеров, сценок в жанре «малых форм» и клоунады. Сегодня коллектив насчитывает 16 участников: это трое молодых людей и 13 девушек.

Добавим, что ведущими молодежной программы «Алых парусов» в этом году стали финалистка проекта «Главная сцена» Анна Малышева и лауреат профессиональной премии «Грани театра масс» Анатолий Товпенец.

Помимо «вечерней программы» до 22.00 — времени начала основного шоу с ведущими Иваном Ургантом и Дашей Александровой, выступлениями групп «Мумий Тролль», «Сурганова и оркестр», «Серебро» и других, молодежная программа продолжится после основного концерта примерно с 1.30 до 3.00–4.00 субботы.