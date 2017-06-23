В Петербурге начался «разогревающий» концерт «Алых парусов». Еще не все выпускники дошли до Дворцовой площади, но праздник уже начинается

Основной концерт на Дворцовой по плану стартует в 10 часов вечера. Но уже сейчас со сцены доносится музыка. Ди-джей бросает реплики в толпу. Люди танцуют и ждут скорой «развязки».

А выпускники все прибывают. Те, кто пришел пораньше, заняли лучшие места у сцены. Остальные «поддавливают» сзади. Огромная площадь почти наполнилась людьми.

Программа «Алых парусов», в конце июня ежегодно проводимых в Северной столице, как всегда насыщена. Тема 2017 года — «будущее». Как обещают организаторы, на огромной сцене с множеством движущихся и статичных экранов вскоре развернутся загадочные футуристичные картины, многоуровневые костюмированные перформансы, театр воздушных гимнастов, игра света и цвета... Красочные эпизоды, посвященные искусству, космосу, красоте природы и многому другому, будут чередоваться с музыкальными номерами. А ведущие Иван Ургант и Даша Александрова станут проводниками в мире будущего.

Также, конечно, выпускников вскоре поздравят со сцены руководители города: губернатор Георгий Полтавченко и глава Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Добавим, что выступления молодежных исполнителей на Дворцовой площади начались еще раньше, около 20:30. Но большинство выпускников пришли сюда сегодня, безусловно, ради главного музыкального шоу, которое продлится с 22:00 до 00:40. Его бессменные ведущие Иван Ургант и Даша Александрова уже начинают развлекать зрителей разговорами и шутками. А музыкальный слух вчерашних школьников будут услаждать такие исполнители как «Сурганова и оркестр», Serebro, Artic&Asti, Марсель, Макс Барских и Александр Панайотов. Хедлайнер концерта на Дворцовой — команда Ильи Лагутенко «Мумий Тролль».

И, конечно, ни один выпускник, будь у него такая возможность, не откажется от того, чтобы увидеть главную «фишку» праздника — корабль с «Алыми парусами» в Неве. Водно-пиротехническое шоу в акватории реки стартует в 00:40 и продлится до 01:10.

А потом еще несколько часов — до 3—4 часов утра будет продолжаться праздничная программа на Дворцовой в рамках «молодежной секции» под руководством ведущих: финалистки проекта «Главная сцена» Анны Малышевой и лауреата профессиональной премии «Грани театра масс» Анатолия Товпенца.