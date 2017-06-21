Праздник «Алые паруса» 23 июня в тринадцатый раз откроет выпускникам петербуржских школ путь во взрослую жизнь. Мероприятие под девизом «Будущее начинается сегодня!» обещает удивить воздушным шоу, экзотическими инструментами, пиротехникой и новейшими технологиями.

Праздник стартует в 22:00 на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, где будет выстроена сложная многоуровневая конструкция с большим количеством статичных и движущихся экранов и специальной канатной дорогой для воздушного театра. Для выпускников выступят популярные российские артисты, такие как группа «Мумий Тролль», Serebro, Макс Барских и др. Ведущими мероприятия будут Иван Ургант и Дарья Александрова. Кульминацией праздника по традиции станет появление в пролете Троицкого моста символа мечты — бригантины под алыми парусами.

Особое внимание будет уделено комфорту и безопасности выпускников. По словам организаторов мероприятия, вход на Дворцовую набережную и Дворцовую площадь будет открыт только для них. В этом году по два пригласительных билета получат более 30 тысяч петербургских выпускников. Билеты можно будет получить бесплатно в школах и училищах Санкт-Петербурга, куда они поступят за два дня до праздника.