Американский самолет в пятницу провел разведывательный полет в районе Средиземноморья недалеко от Сирии, где фрегаты и подлодки ВМФ России провели пуски крылатых ракет по целям группировки ИГ (запрещена в РФ). Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на западные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.

По информации Минобороны РФ, два фрегата и подлодка выпустили шесть крылатых ракет «Калибр» из акватории Средиземного моря по террористам ИГ в Сирии.