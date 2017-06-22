Сопровождение самолета российского министра обороны Сергея Шойгу истребителями НАТО (польскими F-16) над Балтикой является стандартной процедурой и не говорит о каких-либо угрозах, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Они также отмечают, что вести себя подобным образом в последнее время склонны обе стороны — и НАТО, и Россия.

Согласно радарам и данным НАТО, самолет, который перевозил министра обороны, распознается как тяжелый объект, который может быть и бомбардировщиком, и военно-транспортным самолетом, и пассажирским, отмечает военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, в этом случае подъем боевых самолетов при приближении объекта к границе — достаточно стандартная процедура: «Они просто выполняют облеты, наблюдают, докладывают о цели и уходят».

«Но важно понимать, что в условиях такого постоянного напряжения, дергания друг друга за усы, такие облеты становятся все более демонстративными и жесткими. Наши, в принципе, занимаются тем же самым — периодически американцы делают заявления, что наши самолеты подходили очень близко. Поэтому, скорее всего, это нормальная стандартная процедура», — добавил Шурыгин.

В последнее время и НАТО, и Россия склонны вести себя подобным образом, потому что «так принято», солидарен заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

«Я бы сказал, что некий перерыв в таком поведении был в 1990–2000-е годы, потому что наша активность снизилась, ну и тогда были иллюзии по поводу смягчения [отношений]. Ну а сейчас все вернулось к ситуации, которая была раньше», — заключил эксперт.