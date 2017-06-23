Самолеты ВКС РФ за неделю 14 раз вылетали на перехват иностранных самолетов-разведчиков, сообщает Минобороны России.

Как свидетельствует инфографика министерства в газете «Красная звезда», иностранные самолеты-шпионы подлетали к границам РФ 23 раза, это были самолеты семи разных стран. Однако наибольшее число полетов совершили ВВС США на самолетах RC-135 и беспилотниках RQ-4B Global Hawk, они вели разведку с воздуха у границ РФ 10 раз.

Неделю назад ВКС РФ произвели 18 перехватов самолетов-разведчиков.

Напомним, последний громкий случай в воздухе между российскими и западными самолетами произошел в четверг, когда к Ту-154 с министром обороны России Сергеем Шойгу подлетел польский F-16. От самолета министра его отогнал российский истребитель, совершивший маневр перехвата.