Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на саммите Евросоюза в Брюсселе, что его участники единодушно выступили за продление санкций в отношении России.

В ходе своего выступления на саммите Меркель заявила, что совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном выступила с докладом о ходе минского процесса и работе нормандского формата. По ее словам, было заявлено о недостаточном прогрессе по минским соглашениям.

«Постоянно нарушается перемирие, поэтому отсутствует достаточная основа для продолжения политического процесса. При таких обстоятельствах все единодушно сказали, что нужно продлить санкции», — заявила Меркель.

Она также сказала, что Германия и Франция на саммите получили поддержку других членов ЕС относительно продолжения минского формата.

Напомним, ранее сообщалось, что саммит ЕС в Брюсселе, скорее всего, одобрит продолжение санкций против России. При этом участники саммита будут настаивать именно на «невыполнении Россией» условий минских соглашений.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не может выполнить условий минского соглашения, так как документ предполагает действия Киева, а не Москвы. В то же время власти Украины откровенно саботируют выполнение пунктов минских соглашений.