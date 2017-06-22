Председатель Евросовета сообщил о решении продлить санкции против России. В качестве причины названо недостаточное выполнение минских договоренностей.

«Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею минского соглашения», — написал Туск в Twitter.

Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO — Donald Tusk (@eucopresident) June 22, 2017

Ожидается, что официальное решение о пролонгации антироссийских санкций будет принято спустя несколько дней после завершения саммита, который продлится до 23 июня.

Накануне Дональд Туск заявлял, что антироссийские санкции будут продлены на шесть месяцев, если лидеров стран ЕС не удовлетворит ход исполнения минских соглашений.