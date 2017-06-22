Председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что лидеры стран ЕС ознакомятся с исполнением минских договоренностей по Украине, что может привести к продлению экономических ограничений против России.

«Это, как ожидается, позволит нам потом продлить санкции на шесть месяцев», - отметил Туск.

Переговоры лидеров Германии и Франции о ходе выполнения минских соглашений позволят Евросоюзу продлить санкции в отношении РФ еще на шесть месяцев, передает «Интерфакс».

«Немецкий канцлер и французский президент сообщат о своей оценке положения дел на Украине и ситуации с имплементацией минских соглашений», - сказал Туск после первого заседания глав государств и правительств ЕС. Официальное решение о пролонгации санкций может быть принято через несколько дней после саммита ЕС, который пройдет 22-23 июня в Брюсселе.