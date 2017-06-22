Администрация США планирует договориться с палатой представителей конгресса США о смягчении новых санкций против РФ. Вопрос уже обсуждается между чиновниками, сообщается в газете New York Times.

Белый дом хочет помешать членам конгресса установить новый законопроект о санкциях в отношении России, который был принят на прошлой неделе, за вмешательство РФ в выборы США прошлого года. Об этом пишет «РИА Новости».

В свою очередь, палата представителей сейчас находится перед выбором. Конгресс должен определиться: продолжать следовать привычной жесткой политике против России или избежать возможной конфронтации с Дональдом Трампом.