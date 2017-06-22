Продление экономических санкций в отношении РФ не стоит в повестке дня саммита ЕС, этот вопрос будет обсуждаться постпредами, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«Это не будет в повестке сегодня, это будет [обсуждаться] на уровне послов», — заявил Рютте перед саммитом, отвечая на вопрос репортеров, готовы ли лидеры Евросоюза к продлению санкций против России.

Ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник распространили сообщение, что участники саммита примут «политическое решение» пролонгировать экономические ограничения в отношении России на основе рекомендаций президента Франции и канцлера Германии и данной ими оценки выполнения Минских договоренностей.