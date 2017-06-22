Участники саммита Евросоюза 22-23 июня в Брюсселе намерены рекомендовать Европейскому совету принять решение о продлении санкций против России из-за «невыполнения» минских соглашений, говорится в документах, подготовленных к саммиту.

В письме-приглашении председателя Евросовета Дональда Туска сказано, что в рамках рабочего ужина канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представят доклад о состоянии дел с имплементацией минских соглашений. Туск заявляет, что по итогам этого доклада в ближайшие дни должно «вызреть» решение о продлении санкций против РФ, передает «Интерфакс».

«Как вы знаете, мы сегодня близки к тому, чтобы продлить санкции в отношении России, учитывая вторжение на востоке Украины, и ожидаем, прежде всего, рекомендаций госпожи Меркель и господина Макрона. Мы думаем, что состоится техническая дискуссия, как это было в декабре, и должны дальше продолжить процедуру, чтобы все это завершить», — сказал высокопоставленный чиновник ЕС

Он сказал также, что ряд членов ЕС заявляют о невозможности автоматического продления санкций против России, поэтому нужны рекомендации в виде докладов Меркель и Макрона. Чиновник предложил дождаться этих рекомендаций и посмотреть, станут ли они основанием для Туска открыть письменную процедуру решения Совета ЕС о продлении санкций против России.

Чиновник также заявил, что на саммите будет принято политическое решение, за ним должна последовать процедура принятия юридического решения на уровне Совета ЕС.