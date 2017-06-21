Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите Евросоюза, который пройдет 22–23 июня, рекомендуют главам государств и правительств стран ЕС продлить антироссийские санкции.

Рекомендация позволит главе Евросовета Дональду Туску запустить процедуру продления ограничительных мер, рассказал ТАСС источник в Совете ЕС.

«Это будет политическое решение (на саммите), затем нам нужно будет оформить его юридически, официально», — отметил дипломат.

По его словам, ряд стран — членов Евросоюза выступают против автоматического продления антироссийских санкций. Они полагают, что для запуска процедуры необходимо получить «ясную рекомендацию» лидеров Франции и ФРГ, поскольку они участвуют в «нормандском формате».

Накануне министерство финансов США расширило антироссийские санкции. В черный список попали 38 человек и организаций. Причиной расширения санкций названа ситуация на Украине.