Антироссийские санкции Совета ЕС в связи с «незаконной аннексией» Крыма и Севастополя продлятся еще на год. Сегодня вступает в силу соответствующее постановление Евросоюза.

Данная категория санкций включает запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, а также услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе.

Кроме того, приостановлен экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.

В публикации о продлении санкций говорится, что Совет ЕС осуждает якобы незаконную аннексию полуострова и настроен и далее реализовывать политику непризнания.