Минфин США ввел ограничительные меры против 38 человек и организаций в связи с ситуацией на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление американского ведомства.

Отмечается, что под секторальные санкции попали многочисленные «дочки» российских компаний. Кроме того, в черном списке теперь фигурирует ряд российских банков, работающих на территории Крыма, а также организации, связанные с российским байк-клубом.

В числе физических лиц оказались чиновники Крыма, а также непризнанных республик Донбасса, в частности министр внутренних дел Луганской народной республики Игорь Корнет, министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник, и.о. министра ЛНР Наталья Хоршева, министр ГО и ЧС ДНР Алексей Кострубицкий, глава МВД ДНР Алексей Дикий, председатель Центрального национального банка ДНР Ирина Никитина и другие.