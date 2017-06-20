Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что даже ужесточение санкций США не окажет значительного влияния на бизнес ВТБ и на финансовый рынок РФ в целом.

«С точки зрения санкций каких-то существенных изменений для финансового сектора РФ я пока не увидел, которые могут оказать негативное влияние», — добавил Костин на полях форума ВТБ Russia Calling.

Напомним, американский сенат завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России.

Было предложено сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.