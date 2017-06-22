США заканчивают «эру стратегического терпения» в отношении КНДР, заявил вице-президент Майк Пенс в ходе своего выступления в Центре Уильсона в Вашингтоне.

Пенс назвал власти КНДР «брутальным режимом», который угрожает безопасности всего Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам вице-президента, США продолжат работать с партнерами, в том числе с Китаем, для увеличения давления на Пхеньян.

«Когда дело касается Северной Кореи для этой администрации, эра стратегического терпения кончилась», — сказал Пенс.

По его словам, США и партнеры будут давить на КНДР до тех пор, пока Пхеньян не откажется от ядерной и баллистической программ.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон анонсировал совместную работу американских и китайских компаний для того, чтобы оказать давление на попавшие под санкции компании КНДР.