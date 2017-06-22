КНДР примет «самые решительные меры в ответ на военную истерию США, которая достигла максимальной фазы», говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В ЦТАК передают, что Пхеньян обратил особое внимание на учения бомбардировщиков B-1B, в рамках которых американские ВВС имитируют в небе над Японским морем нанесение превентивного удара по объектам Корейской народной армии. КНДР также напоминает о вторжении в экономическую морскую зону республики эсминца американской разведки, который «оснащен многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis»

Пхеньян считает, что в результате действий Вашингтона «под влиянием мании величия администрация президента США Дональда Трампа» в регионе может резко возрасти угроза ядерной войны.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, продолжает ядерные и ракетные разработки и испытания, опасаясь угрозы с американской стороны. Пхеньян неоднократно заявлял, что Северная Корея готова к запуску межконтинентальной баллистической ракеты, если поступит такой приказ.