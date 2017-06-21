Северная Корея готова к диалогу с США и не исключает введения моратория на ядерные и ракетные испытания, заявил посол КНДР в Индии Ке Чхун Ен.

Дипломат в эфире телеканала WION назвал условие для начала переговоров с Вашингтоном.

Ке Чхун Ен заявил, что Пхеньян может заморозить ядерные и ракетные испытания, если США прекратят масштабные военные учения. Дипломат считает, что корейскую проблему необходимо решать мирным путем.

При этом власти Северной Кореи готовы сесть за стол переговоров «в любое время», но «без каких-либо предварительных условий».

Посол отметил, что Северная Корея готовится к военному пути, поскольку об этой опции неоднократно говорил президент США Дональд Трамп.