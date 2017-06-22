Президент США Дональд Трамп направил в конгресс уведомление о продлении пакета санкций в отношении КНДР, сообщает Белый дом.

Речь идет, в частности, о продлении действия указа от 2008 года, в котором говорится о производстве оружейного ядерного топлива. Также продляется указ 2010 года, который был издан после ядерного испытания и уничтожения КНДР корабля Южной Кореи, вследствие чего погибли 46 моряков, передает РИА «Новости».

Кроме этого, продляются еще три указа, посвященных дополнительным ограничениям — от 2011, 2015 и 2016 годов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп констатировал, что Китай не смог помочь Вашингтону в давлении на КНДР. Тем не менее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что компании США и Китая будут совместно решать северокорейскую проблему.