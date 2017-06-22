Армия КНДР в среду провела испытания нового двигателя для баллистических ракет, об этом Fox News заявили в разведке США.

Fox News напоминает, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее предупреждал, что в КНДР ведется освоение технологии запуска межконтинентальных ракет, которые смогут поражать любую цель на территории США.

Телеканал не приводит подробностей состоявшегося в среду испытания двигателя.

Между тем, проблема КНДР все чаще обсуждается представителями США с партнерами. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Китай не смог помочь Вашингтону в оказании давления на Северную Корею. В то же время госсекретарь Рекс Тиллерсон, напротив, заявил о достижении договоренности о совместном противостоянии Пхеньяну компаний США и Китая.