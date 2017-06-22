По поручению главы Минприроды Сергея Донского у компании, которая управляет мусорной свалкой в Балашихе отзовут лицензию.

Росприроднадзор уже начал процедуру отзыва лицензии у организации, управляющей свалкой в одном из микрорайонов в Балашихе, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее в ходе прямой линии с Владимиром Путиным жители Балашихи пожаловались президенту на большую мусорную свалку в одном из микрорайонов города. Глава государства пообещал попросить правительство МО заняться данной проблемой.