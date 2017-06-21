Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что ситуация с нелегальными свалками в Подмосковье — безобразие, и предложил подготовить законодательную инициативу, предполагающую ответственность за свалку мусора.

«Я считаю, что у нас до сих пор, как бы мы ни старались, очень тревожная, безобразная ситуация по поводу мусора и свалок. Мы устраиваем субботники(…), вместе с тем те, кто разводит всё это, остаются безнаказанными», — заявил губернатор.

По его словам, улучшить ситуацию можно с помощью ужесточения наказания за навалы мусора.