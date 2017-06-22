Президент РФ предъявил требование главе Московской области закрыть огромную свалку в Балашихе в течение месяца. При этом Путин попросил подготовить все документы и экспертизу в самое короткое время, пишет «РИА Новости».

Напомним, ранее в ходе прямой линии с Владимиром Путиным жители Балашихи пожаловались президенту на большую мусорную свалку в одном из микрорайонов города. Глава государства пообещал попросить правительство МО заняться данной проблемой.