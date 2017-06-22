Португальские футболисты сделали неплохую заявку на победу в Кубке конфедераций, обыграв сборную России в среду, заявил ТАСС вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

«Португалия сейчас — это выдающаяся команда, действующий чемпион Европы, она сделала неплохую заявку на победу в Кубке конфедераций, это серьезный претендент и на призовые места чемпионата мира», — считает Мутко. По мнению главы РФС, у португальцев сложилась очень сбалансированная команда. «Достаточно сказать, что у них играет лучший футболист мира — Криштиану Роналду, который знает, какую позицию занимать и как забивать, оснащен технически, это фантастический игрок», — добавил Мутко.

В среду на столичном стадионе «Спартак» прошел матч второго тура группы А, в котором сборная Португалии обыграла команду России со счетом 1:0. Гол в ворота Игоря Акинфеева забил титулованный нападающий Роналду.