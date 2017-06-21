Сборная России во втором туре Кубка конфедераций встретилась с чемпионом Европы Португалией. Матч завершился минимальной победой гостей — 0:1.

Счет в матче был открыт на 8-й минуте. Ворота Игоря Акинфеева поразил форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду. До перерыва португальцы имели несколько возможностей упрочить преимущество, но в воротах уверенно действовал Игорь Акинфеев.

Во втором тайме инициатива от чемпионов Европы перешла к хозяевам поля. Российские футболисты владели территориальным преимуществом и регулярно угрожали воротам Руя Патрисиу — подвела точность в завершающей стадии атаки.

После двух туров в активе сборной Португалии 4 очка, у россиян — 3 очка. Второй матч в группе А между сборными Мексики и Новой Зеландии пройдет в среду, 21 июня, на стадионе «Фишт» в Сочи. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.