Национальная команда Португалии по футболу, с которой в среду сразится сборная России, демонстрирует более высокий уровень игры, считает вице-премьер РФ Виталий Мутко. Однако чиновник выразил надежду, что наша команда не разочарует болельщиков.

Мутко напомнил, что сборные Португалии и Мексики показали совершенно другой уровень игры. «Мы только двигаемся в этом направлении очень серьезными шагами, ребята готовятся, команда обновленная», — цитирует Мутко «Интерфакс».

По словам российского вице-премьера, все билеты на матч с участием сборной России проданы, он вызвал повышенный интерес.

«Надеюсь, что мы увидим прекрасную игру и наша команда не разочарует болельщиков. Результат предсказать сложно, спорт есть спорт», — приводит слова Мутко ТАСС.

По его словам, команда двигается вперёд, ребята старались и готовились, «надеюсь, завтра нам за них стыдно не будет».

Мутко рассказал ранее, что руководство Международной федерации футбола FIFA серьёзных нареканий к организации матчей первого тура группового раунда Кубка конфедераций не имеет, напоминает RT.