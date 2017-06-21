Около 400 тыс. билетов продано на все матчи Кубка конфедераций, который проводится в России. Об этом сообщил в среду вице-премьер правительства РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

По словам Мутко, это устраивает Международную федерацию футбола FIFA. «Нам бы хотелось, конечно, чтобы все стадионы были заполнены. В принципе это хорошая посещаемость», — цитирует президента РФС агентство городских новостей «Москва».

Кубок конфедераций проходит в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Матчи стартовали 17 июня, завершится турнир 2 июля.

Напомним, в среду сборные России и Португалии сыграют в матче групповой стадии Кубка конфедераций. Игра начнется в 18:00 в Москве.

Российская сборная в случае победы в этом матче гарантирует себе выход в полуфинал.

Виталий Мутко выразил надежду, что наши футболисты не разочаруют болельщиков.