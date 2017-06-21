Партнеры поздравили голкипера и капитана сборной России Игоря Акинфеева с 100-м матчем в составе национальной команды, рассказал журналистам вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Он выразил сожаление, что сборная не смогла порадовать капитана победой. Сам же вратарь, подчеркнул вице-премьер, провел «отличный матч», передает ТАСС.

«Команда в раздевалке его поздравила с этим достижением и подарила соответствующий презент», — сказал Мутко.

Сборная России проиграла действующим чемпионам Европы португальцам со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Криштиану Роналду.

Для Игоря Акинфеева этот матч стал 100-м за сборную России. Голкипер защищает цвета национальной команды с 2004 года.

Он стал пятым игроком, проведшим 100 и более матчей за сборную. Акинфеев присоединился к бывшему защитнику «Спартака» Виктору Онопко (113), защитникам ЦСКА Василию Березуцкому (101) и Сергею Игнашевичу (120), а также обладателю «Золотого мяча» Олегу Блохину (112).

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