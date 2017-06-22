Банкоматы Сбербанка защищены от приема и выдачи фальшивых купюр, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу крупнейшего в России банка.

По словам первого зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского, Центробанк зафиксировал увеличение объемов выдачи банкоматами фальшивых банкнот, что связано с использованием банками дешевых моделей приемных устройств.

«Банкоматы Сбербанка оснащены специализированным программным обеспечением, отвечающим за безопасность, и современными купюроприемниками», - прокомментировали сообщение ЦБ в Сбербанке. В пресс-службе подчеркнули, что ПО устройств регулярно обновляется, что позволяет избежать выдачи фальшивых купюр.