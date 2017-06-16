Сбербанк впервые провел испытания беспилотного летательного аппарата (спецдрона) для доставки наличных. Об этом сообщил зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook.

«Важный день в жизни инкассации Сбербанка. Сегодня впервые наш спецдрон <…> осуществил реальную успешную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля со скоростью около 180 км/ч», — написал Хасис.

Также он отметил, что дрон пролетел примерно 10 км, и в дальнейшем испытания продолжатся.

В конце мая в Сбербанке сообщали, что летом в Татарстане стартует эксперимент по доставке наличных средств в отделения дронами, несмотря на наличие в данный момент некоторых законодательных ограничений.