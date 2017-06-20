Сбербанк идентифицировал новый способ взлома банкоматов и разработал с помощью системы фрод-мониторинга меры противодействия таким атакам. Об этом сообщил во вторник зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Обнаружить такое хищение, по словам Кузнецова, было крайне сложно, с момента преступления могло пройти несколько дней, Схему аферы зампред правления Сбербанка раскрыл на Ill международной конференции «Актуальные вопросы наличного денежного обращения».

Мошенник вставляет карточку в банкомат и запрашивает определенную сумму. Машина считает деньги, а затем подает их в приемник внутри. Однако сначала банкомат возвращает обратно карту. Злоумышленник специально придерживает карточку, чтобы она застряла в приемнике.

Деньги, уже находившиеся в устройстве для выдачи, раньше можно было достать из банкоматов. «В результате преступник имел деньги, карточка тоже была у него в руках», — цитирует Кузнецова ТАСС.

Таким образом, банкомат выдачу денег не фиксировал, списание их со счета также не происходило, пишет Утро.ru.

Отклонения между объемом загрузки и инкассированной выручкой на банкомате позволило увидеть программное обеспечение, являющееся частью системы фрод-мониторинга банка.

Сбербанк сразу обнаружил этот вид преступлений, появившийся в марте, и разработал меры противодействия, заключил Кузнецов.

Хищения выявили благодаря использованию в системе фрод-мониторинга устройств самообслуживания Сбербанка технологии искусственного интеллекта, которая позволяет очень эффективно анализировать поведение держателей карт.

Благодаря этой системе можно отследить, напомнил Кузнецов, по каким адресам пользовались этими карточками, и выйти на преступника.

Сбербанк запустит систему электронного мониторинга на всех устройствах самообслуживания с июля.