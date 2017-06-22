Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что, взорвав соборную мечеть ан-Нури в Мосуле, террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) официально признала свое поражение, сообщает пресс-служба главы иракского правительства.

«Подрыв ИГ мечети ан-Нури и минарета Аль-Хадба является официальным заявлением об их поражении», — заявил министр.

Напомним, ранее стало известно о взрыве боевиками ИГ соборной мечети ан-Нури в Мосуле, которая является историческим памятником XII века. Армия Ирака опубликовала в интернете фотографии разрушенной мечети, а AFP сообщило, что боевики ИГ заявили, что уникальный собор взорвали США.

Как рассказал командующий операцией по освобождению провинции Найнава, боевики ИГ устроили взрыв в тот момент, когда иракские военные продвинулись вглубь квартала Старого города.

Отметим, что находящаяся в Старом городе в Мосуле мечеть ан-Нури, построенная более 800 лет назад, была выбрана лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади для его публичной проповеди в 2014 году, в ходе которой он провозгласил «халифат ИГ».

Иракская армия ранее предупреждала, что боевики могут заминировать мечеть при приближении освобождающих город сил.