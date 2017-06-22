Международная коалиция во главе США не проводила бомбардировки в районе мечети ан-Нури в Мосуле, заявил в четверг официальный представитель коалиции полковник Джон Дорриан.

Ранее агентство France-Presse сообщило, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) обвинила в уничтожении мечети США.

«Мы не бомбили этот район», — сказал Дорриан агентству Reuters.

Ранее в среду иракские военные сообщили, что боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури и ее минарет Аль Хадба.

Соборная мечеть ан-Нури была построена в XII веке. Именно в этой мечети главарь Исламского государства Абу-Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил создание «халифита» террористов.